İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi
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Gürcistan, İtalya, Güncel

İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

Havalimanından görüntüler Tahliye edilen Gürcistan vatandaşlarının muayeneden geçirilmeleri TİFLİS - 6 Mart tarihinde Gürcistan-İtalya arasındaki uçak seferlerin iptal edilmesinden dolayı İtalya'dan ülkesine dönemeyen 156 Gürcistan vatandaşı gece saatlerinde başkent Tiflis'e getirildi.

10.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:26
İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

Havalimanından görüntüler

Tahliye edilen Gürcistan vatandaşlarının muayeneden geçirilmeleri

TİFLİS - 6 Mart tarihinde Gürcistan-İtalya arasındaki uçak seferlerin iptal edilmesinden dolayı İtalya'dan ülkesine dönemeyen 156 Gürcistan vatandaşı gece saatlerinde başkent Tiflis'e getirildi.

İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

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