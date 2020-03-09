İtalya'daki tüm spor aktiviteleri, 3 Nisan'a kadar askıya alındı İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan'a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı.

İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan'a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı.

İtalya'da her geçen gün koronavirüs salgınının hızla büyümesi, sporu da derinden etkilemeye devam ediyor. İtalya Olimpiyat Komitesi bugün yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.Resmi rakamlara göre şu ana kadar İtalya'da koronavirüs nedeniyle 463 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA