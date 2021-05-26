İtalya'daki teleferik kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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İtalya'daki teleferik kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İtalya'daki teleferik kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kabininin düştüğü kazaya ilişkin soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

İtalya'da 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kabininin düştüğü kazaya ilişkin soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Verbania Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda teleferiği işleten şirketin sahibi, şirketin müdürü ve teleferik sisteminin operasyon şefi gece saatlerinde gözaltına alındı.

Savcılığın yaptığı inceleme sonrasında kabinin hat üstünde kaymasını önlemesi gereken acil durum freninin, kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Basında yer alan iddialarda, teleferik sisteminde kabinlerde bulunan acil durum freninin çok kez sorun çıkarması nedeniyle işletme tarafından kasten devre dışı bırakıldığı ifade edildi.

Bu arada, kazada ailesini kaybeden ve olayın tek kurtulan tanığı olan 5 yaşındaki Eitan'ın ise kendine gelmeye başladığı kaydedildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde 23 Mayıs Pazar günü, Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi neticesinde kabinde bulunan 15 kişiden 14'ü hayatını kaybetmişti.

Basında yer alan haberlerde, Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabasıyla yaklaşık 1500 metre yükseklikteki Mottarone kasabasını bağlayan teleferik sisteminde, varışa 300 metre kala kabinin geri kaydığı bu sırada acil durum freninin çalışmadığı ve sonrasında taşıyıcı kablonun kopması sonucu kabinin yere çakıldığı yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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