İtalya'daki teleferik kazasında 3 gözaltı

İtalya'da Pazar günü yaşanan 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında 3 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da Pazar günü yaşanan 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında 3 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da pazar günü meydana gelen teleferik kazasında 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından meydana başlayan soruşturma kapsamında kabinin hat üstünde kaymasını önlemesi gereken acil durum freninin devre dışı bırakıldığı ve işletmeci şirketin 3 üyesinin de bu durumdan haberdar olduğunu belirlendi. Söz konusu 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanların işletmeci şirketin sahibi, yöneticisi ve operasyon şefi olduğu aktarıldı.

İtalyan basını, teleferik sisteminde kabinlerde bulunan acil durum freninin defalarca bozulması ve tabir edilmemesi sonucu işletme tarafından kasti olarak devre dışı bırakıldığı öne sürdü. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı