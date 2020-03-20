İtalya'daki Hastane Görüntüleri Virüsün Gerçek Yüzünü Gösterdi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Teknoloji

İtalya'daki Hastane Görüntüleri Virüsün Gerçek Yüzünü Gösterdi

Yeni tip koronavirüs COVID-19, Çin'de başlamasına karşın en çok İtalya'yı etkilemişti. İtalya'nın önlemlerde geç kalması ve halkın devlet tarafından yapılan uyarıları önemsememesi sonrasında, bütün ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

20.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:34
İtalya'daki Hastane Görüntüleri Virüsün Gerçek Yüzünü Gösterdi

Yeni tip koronavirüs COVID-19, Çin'de başlamasına karşın en çok İtalya'yı etkilemişti. İtalya'nın önlemlerde geç kalması ve halkın devlet tarafından yapılan uyarıları önemsememesi sonrasında, bütün ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Skynews isimli kanal ise İtalya'da bir hastanenin içinde yaşananları görüntüleyerek, koronavirüsün gerçek yüzünü bizlere gösterdi.

Her şey Aralık ayında Çin'de tanımlanamayan bir virüsün tespit edilmesi ile başlamıştı. Daha doğrusu ilk vakalar Kasım ayında görülmesine karşın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin tek partili yönetimi, bir türlü gerçeği kabul etmeyerek, virüsü sansür yoluyla çözmeye çalışmıştı. Hatta 1 Ocak tarihinde Wuhan kentinde kaynağı belirsiz zatürre salgını hakkında konuşan kişilere kulak vermek yerine yönetim, o kişileri hapishaneye gönderme yolunu seçmişti. Önlem alınmadan geçen iki ayın ardından Ocak ayının ortalarında başlayan Çin Yeni Yılı Tatili, her şeyin başlangıcı olmuştu.

Koronavirüs salgını nasıl başladı?

Yaklaşık 5 milyon Wuhanlı, yanlarınlarında virüsle birlikte Çin'in başka kentlerine ve yurtdışına çıkmışlardı. Keza o sırada Wuhan ve çevresindeki illeri ziyaret eden yabancı uyruklu kişiler de virüsü çoktan kapmışlardı. Tatil sırasında virüsün durdurulamayacak seviyeye geldiğini gören Çin, tüm ülkeyi karantina altına almasına karşın, topuzun ucu kaçmıştı.

SARS virüsü sonrasında bir süreliğine de olsa anlı hayvan satışını yasaklayan Çin, virüs tehlikesinin geçmesinden sonra satışlara tekrar izin vermişti. SARS'tan beklenen dersi almayan ülke, bu sefer de yarasadan insanlara geçen COVID-19 ile insanlığın karşısına, Ocak ayının ortalarında yeniden çıkmıştı.

Her ne kadar virüsün Çin'de başlamadığını iddia etseler de geç aldıkları önlemler, işleri bu noktaya getirmişti. Yapılan araştırmalara göre Çin, karantina önlemlerine 3 hafta kadar önce başlasa, dünyadaki ölümler yüzde 97 oranında azalacaktı. Türkiye'de ise virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı 359'a ulaşırken, 4 kişi ise virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Henüz ülkemizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmemiş olmasına karşın, özellikle risk grubundaki yaşlıların uyarıları dikkate almamaları gözlerden kaçmıyordu.

Koronavirüsün gerçek yüzü? Ne kadar tehlikeli?

SkyNews tarafından hazırlanan haberde ise neden önlem almamız gerektiğini bizlere birkez daha gösterdi: Nefes alabilmek için! Koronavirüs COVID-19, bulaştığı insanlarda güçlü zatürreye yol açıyordu. Nefes darlığı ile başlayan süreç, oksijen desteği olmadan hayatta kalınmayacak noktaya kadar geliyordu. Virüsün ilerlediği kişiler, her nefes aldıklarında inanılmaz bir acıyla karşı karşıya kalıyorlar ve maalesef yoğun bakımda tedavi edilmek durumunda oluyorlardı. Böyle anlatınca çok kolay gibi görünse de haber videosunda yer alan görüntüler, işin çok basit olmadığını bizlere tekrar gösterdi.

Salgının en kötü tarafı ise yoğun bakım ünitelerindeki kısıtlı yatak kapasitesi ile gün yüzüne çıkıyordu. Virüs çok hızlı yayıldığından, önlem alınmadığı taktirde yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı artıyor ve en sonunda hastalar, haber videosunda olduğu gibi hastanelerin her yerinde bakılmaya başlanıyorlardı. Dahası eğer bu da çözüm olmazsa, artık doktorlar yaşayacak ve ölecek hastalara karar veriyorlardı.

Kısaca siz ne kadar evden çıkmasanız da birileri evlerinden çıktıları için hastaneleri dolduracaklardı ve sizin o yatağa ihtiyacınız olan anlarda, önlem almayan kişilerin akılsızlıkları yüzünden yatak bulamayacaktınız. Yatak bulsanız bile yine o kişilerin size virüs bulaştırması, sizi bu videodaki hallere sokabilecekti.

Kaynak: Tamindir

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