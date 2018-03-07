İtalya'daki Grev Nedeniyle THY Uçuşları İptal Edildi

Türk Hava Yolları, İtalya'da Hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle, yarın (8Mart Perşembe) 12.00-16.00 arası Roma, Venedik ve Milano'ya yapılacak uçak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.