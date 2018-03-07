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İtalya'daki Grev Nedeniyle THY Uçuşları İptal Edildi

Türk Hava Yolları, İtalya'da Hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle, yarın (8Mart Perşembe) 12.00-16.00 arası Roma, Venedik ve Milano'ya yapılacak uçak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

İtalya'daki Grev Nedeniyle THY Uçuşları İptal Edildi

Türk Hava Yolları, İtalya'da Hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle, yarın (8Mart Perşembe) 12.00-16.00 arası Roma, Venedik ve Milano'ya yapılacak uçak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Kaynak: Dunya.com

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