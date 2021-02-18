İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti

18.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:50
İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağ Etna, gece saatlerinde bir kez daha güçlü şekilde lav püskürttü.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağ Etna, gece saatlerinde bir kez daha güçlü şekilde lav püskürttü.

Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, yanardağın güneydoğu kraterindeki patlamalar neticesinde dağın eteklerinde 600 ile 700 metreyi bulan lav akışı meydana geldi. Lav akışının, Katanya kenti ve çevresinden de görüldüğü belirtildi.

Dağın lav püskürtmesi sebebiyle çevredeki Zafferana, Fleri, Acireale köyleri üzerinde kül yağmuru oluştu.

Dağdaki volkanik faaliyetin sabah erken saatlerde sakinlediği ifade edildi.

Bu arada, dağdaki patlamalar sebebiyle bölgede küçük çaplı volkanik depremlerin de kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Prens Harry Emina Jahovic
Spor Ali Koç Arda Turan Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 14:53:36. #1.15#
title