İtalya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İtalya'nın Bologna kenti yakınlarında çarpışan 3 kamyondan 2'si alev aldı, sürücülerden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İtalya Rainews24 kanalının haberine göre, Bologna kenti yakınlarından geçen A14 kara yolunun Borgo Panigale mevkisinde 3 kamyon çarpıştı.

Kazanın ardından kamyonlardan 2'sinde yangın çıktı. Sürücülerden biri yaşamını yitirdi, biri yaralandı.

Kazanın ardından kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı, daha sonra kuzey istikametine giden yönü açıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA