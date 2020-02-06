İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü
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İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü

İtalya'da Milano ile Salerno kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.

06.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:06
İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü

'da ile Salerno kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, yerel saatle 05.10'da hareket eden 9595 sefer sayılı Milano-Salerno treninin, Milano yakınlarındaki Lodi'de raydan çıktığı belirtildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 makinistin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kazanın yaşandığı Milano-Bolonya yüksek hızlı tren hattı, çift yönlü ulaşıma kapatılırken, bölgede ilk yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü
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