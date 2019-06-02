İtalya'da yolcu gemisi turist teknesine ve rıhtıma çarptı: En az 4 yaralı

İtalya'nın Venedik kentinde bir yolcu gemisi turist teknesine ve rıhtıma çarptı. Liman yetkilileri en az 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Venedik'in Giudecca Kanalı'nda gerçekleşen olayda MSC Opera adlı yolcu gemisi teknik problem yaşadığı için rıhtıma yanaşmaya çalıştı. Euronews.com'da Görüntüle