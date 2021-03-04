İtalya'da "yoksulluk" tırmanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya'da "yoksulluk" tırmanıyor

04.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:58
İtalya'da

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da yoksulluk son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da yoksulluk son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), 2020 yoksulluk çalışmasının öncü sonuçlarını açıkladı.

Çalışmaya göre, ülke nüfusunun yüzde 9,9'una denk gelen 5,6 milyon kişi "mutlak yoksulluk sınırı" altında yaşıyor.

Ülkede mutlak yoksulluk sınırı altında yaşanan kişi sayısı 2020'de 2005'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

ISTAT'a göre, mutlak yoksulluk sınırı altındaki ailelerin oranı 2019'da yüzde 6,4 iken, 2020'de yüzde 7,7'ye yükseldi.

Açıklamada, mutlak yoksulluğun artışa geçtiğine vurgu yapıldı.

Kovid-19 salgınının İtalya'da 2008'deki ekonomik krizinden çok daha fazla yoksulluğa neden olduğunu vurgulayan ISTAT, 2008'de mutlak yoksulluk sınırının aileler için yüzde 4'ün altında ve kişiler için yüzde 3 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Sedat Kapurtu Kerimcan Durmaz Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Mustafa Yumlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da "yoksulluk" tırmanıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 18:00:30. #1.16#
title