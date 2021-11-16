İtalya'da yıllık enflasyon 2012'den beri ilk kez yüzde 3 seviyesinde - Haberler Ekonomi
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İtalya'da yıllık enflasyon 2012'den beri ilk kez yüzde 3 seviyesinde

AA / Barış Seçkin - Haberler | Ekonomi
İtalya'da yıllık enflasyon 2012'den beri ilk kez yüzde 3 seviyesinde

İtalya'da eylülde yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, yükselen enerji fiyatlarının da etkisiyle 9 yıl aradan sonra ekimde ilk kez yüzde 3 olarak ölçüldü.

İtalya'da eylülde yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, yükselen enerji fiyatlarının da etkisiyle 9 yıl aradan sonra ekimde ilk kez yüzde 3 olarak ölçüldü.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülkede fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı nihai verilerini açıkladı.

Açıklamada, ülkede ekim enflasyon oranının yüzde 3 olduğu belirtilirken bu oran Eylül 2012'den bu yana ölçülen en yüksek seviye oldu.

Ekim ayı oranı, ISTAT'ın yüzde 2,9'luk tahmininin de üstünde çıktı.

Enflasyondaki artışın enerji fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, ekimde tüketici fiyat endeksinin de aylık bazda yüzde 0,7 arttığı kaydedildi.

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AA / Barış Seçkin - Ekonomi Haberleri

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