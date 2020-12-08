İtalya'da yılbaşına doğru
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İtalya'da yılbaşına doğru

08.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:14

İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'na yerleştirilen büyük Noel ağacının ışıkları düzenlenen törenle açıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'na yerleştirilen büyük Noel ağacının ışıkları düzenlenen törenle açıldı.

Roma Belediyesi tarafından meydana konulan ve 100 bin led lamba ile donatılan 23 metre yüksekliğindeki ağacın yanı sıra kentin diğer cadde ve meydanlarındaki ışıkların açılışı yapıldı.

Yağışlı havaya rağmen çok sayıda Romalı'nın ağacın ışıkların yakıldığı töreni izlemek için Venedik Meydanına geldiği ve Noel ağacıyla fotoğraf çektirdiği görüldü.

İtalya'da yılbaşına doğru
İtalya'da yılbaşına doğru
İtalya'da yılbaşına doğru
İtalya'da yılbaşına doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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