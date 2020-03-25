İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronovirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde her akşam basın toplantısıyla yeni verileri paylaşan Genel Müdür Angelo Borrelli'nin ateşlenmesi nedeniyle açıklamayı Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo yaptı.

Borrelli'nin Kovid-19 taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgi verilmedi. Miozzo, ülkede koronavirüs vaka sayısının 57 bin 521'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 74 bin 386'ya çıktığını duyurdu.

Dün 8 bin 326 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1036'lık artışla 9 bin 362'ye ulaştığını ifade eden Miozzo, ölü sayısının da düne göre 683 kişi daha artarak 7 bin 503'e yükseldiğini belirtti. Yeni vaka sayısında kademeli düşüş söz konusu

Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, vaka sayısı artış hızının 4 gündür kademeli olarak gerilediği gözlendi. İtalya'da 21 Mart Cumartesi günü vaka sayısında günlük 4 bin 821'lik artış kaydedilirken, bu sayının bugün 3 bin 491'e gerilediği görüldü. Ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nin Yönetim Başkanı Attilio Fontana da yeni vaka sayısı artışında yavaşlama olduğunu teyit etti.

Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) stratejik girişimler genel direktör yardımcısı Dr. Ranieri Guerra, İtalyan radyosuna yaptığı açıklamada, virüsün İtalya'da bu hafta sonuna kadar zirve yapmasını beklediklerini söyledi.

İNGİLTERE VE ABD'DE DE ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkelerden olan ABD'de ölü ve vala sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede salgın nedeniyle ölü sayısı 593'ten 802'ye, vaka sayısı ise 46 bin 481'den 55 bin 238'e yükseldi.

Ayrıca, İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı dün gece 335'ten 433'e çıktı, vaka sayısı da 8 bin 227 oldu.

Kaynak: AA