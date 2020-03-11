Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle karantina uygulanmaya başlanmasının ardından ölü ve hasta sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

Yetkililer ayrıca bugün açıkladıkları verilerde 2313 yeni vaka görüldüğünü de duyurdu. Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 12462'ye yükseldi.

Vakaların 1045'i tedavi edilirken 1028 vakanın durumu ise kritik olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS PARLAMENTOYA DA SIÇRADI

İtalyan basınında haberlerde, İtalya'da Kovid-19 vakalarının ilk ve yoğun olarak görülmeye başlandığı Lodigiano bölgesinin milletvekili 46 yaşındaki Claudio Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla mecliste oturduğu sıralara yakın diğer 14 milletvekilinin de oturumlara katılmamaları ve evde kalmaları istendi.

HAFTALAR SONRA VAKA GÖRÜLMEDİ

Diğer yandan, Lodigiano bölgesi içinde kalan ve koronavirüsün İtalya'da ilk yayıldığı noktalardan biri olan Codogno beldesinde iki haftadır sıkı şekilde uygulanan karantinanın ardından dün açıklanan verilerde beldede haftalar sonra ilk kez yeni bir vaka kaydedilmediği ve virüsün yayılmasının dün için durduğu açıklandı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Kaynak: AA