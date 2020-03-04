İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay...
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İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay...

İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay ortasına kadar kapatıldı.

04.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:10
İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay...

'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay ortasına kadar kapatıldı.

Kaynak: AA

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