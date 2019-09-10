İtalya'da yeni koalisyon hükümeti Senato'dan güvenoyu alması sonrası resmen görevde

10.09.2019 21:59

İtalya'da geçen ayki siyasi krizin ardından kurulan popülist-merkez sol koalisyon hükümeti parlamentonun her iki kanadından da güven oyu alarak resmen iş başına geldi.

Sistem karşıtı-popülist 5 Yıldız Hareketi ile merkez soldaki Demokratik Parti'nin yanı sıra küçük sol parti Özgürler ve Eşitler'den oluşan koalisyon, dün Temsilciler Meclisi'nden bugün de Senato'dan onay aldı. 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde hükümete 343 lehte, 263 aleyhte oy verildi. 321 sandalyeli Senato'da ise 169 lehte, 133 aleyhte oy çıktı.

Hükümetin Senato'da daha az farkla çoğunluğa sahip olması nedeniyle bugünkü oylama daha kritik görülüyordu. Güven oylamasını kaybetmesi halinde Başbakan Giuseppe Conte'nin istifa etmesi gerekecekti.

Senato'daki oylama öncesinde gün boyunca süren tartışmalarda Başbakan Conte ile bir önceki hükümetin ortağı Lig lideri Matteo Salvini arasında atışma yaşandı. Salvini yeni hükümetin ülkenin çoğunluğunu değil azınlığını temsil ettiğini söyledi ve seçimlerden "sonsuza kadar kaçamayacakları" uyarısında bulundu.

Dün Temsilciler Meclisi'ndeki oylama öncesinde meclis binası önünde hükümete yönelik protesto gösterisi organize eden Salvini, yeni hükümetin bu gibi gösterilere alışması gerekeceğini de söyledi. Salvini, 19 Ekim'de Roma'da büyük bir gösteri planladıklarını da açıkladı.

Başbakan Conte'nin Senato'daki konuşması da Lig sıralarından yükselen "Seçim! Seçim!", "Haysiyet!" bağırışlarıyla birkaç kez kesildi.

Conte de Salvini'ye karşı eleştiride bulunarak eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı'nı "kibirlilikle" suçladı. Conte, Salvini'nin adını anmasa da Lig liderinin halktan "tam yetki" isteyerek seçimlere gidilmesi çağrısı yaptığını hatırlattı ve "Birileri bariz bir kibirle tek taraflı olarak İtalya'yı seçimlere götürmek ve tüm yetkileri elinde toplamak istiyordu" dedi, bunun "sorumluluk ve anayasaya saygı" gereği önlendiğini belirtti.

Yine Giuseppe Conte'nin başbakanlığını yaptığı bir önceki hükümet 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig'den oluşuyordu. Bu koalisyonun ömrü 14 ayın ardından geçen ay sona ermişti. Bu hükümetin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Lig lideri Salvini, erken seçim talep ederek koalisyonun sonunu getirmişti. Ancak Salvini'nin erken seçim talebi hem eski ortağı 5 Yıldız Hareketi hem de muhalefetin direnişiyle karşılaşmıştı.

Anketlerde ve Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk sırada gelmesinden hareketle erken seçim çağrısı yaptığı anlaşılan Salvini, seçim yerine yeni bir hükümet formülü bulunması üzerine kendisini muhalefet saflarında buldu.

Ancak eski düşman-yeni müttefikler 5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti'nin Salvini'ye karşı kurduğu koalisyonun ömrünün ne kadar süreceği daha hükümet resmen göreve gelmeden tartışılmaya başladı. Yeni koalisyon hükümeti güven oylamasını geçse de bütçe tasarısı ve altyapı projeleri gibi pek çok başlıkta anlaşmaya varması güç görünüyor.