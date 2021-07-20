İtalya'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazında bir araya geldi
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İtalya'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazında bir araya geldi

İtalya'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazında bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle bulundukları kentlerde bayram namazlarını kıldı.

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle bulundukları kentlerde bayram namazlarını kıldı.

Kuzeydeki Milano kenti ve çevre vilayetlerde yaşayan Türk toplumu, sabah bayram namazında bir araya geldi. Milano, Como, Modena, Imperia kentlerinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik belirlenen tedbirler çerçevesinde bayram namazını kılarak bayramlaştı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bayram namazımızı idrak ettik ancak önceki bayramlarda olduğu gibi ne yazık ki bayram yemeğimizi düzenleyemedik." dedi.

Salgın sebebiyle geçen yıl Türkiye'ye gidemeyen vatandaşların büyük bölümünün bu yıl memleketlerine gitmeyi tercih ettiğini dile getiren Yalçın, bununla beraber vekaleten kurban bağışlarının İtalya'da her yıl artarak sürdüğünü belirtti.

Yalçın, bağışlarda geçen yıla göre bu yıl yüzde 30 ila 40 civarında bir artış olduğu ve 600 kadar bağış toplandığı bilgisini verdi.

İtalya'da yaşayan Müslümanlar da Roma, Floransa, Napoli, Milano, Palermo kentlerinde bu sabah bayram namazı için bir araya geldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan da İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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