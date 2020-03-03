İtalya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 79'a yükseldi

03.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:43

Avrupa'da hızla yayılan korona virüsü nedeniyle İtalya'da ölü sayısının 79'a yükseldiği bildirildi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. İtalya'da Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 79'a ulaştığı belirtildi. Sivil Savunma Dairesi Başkanı Angelo Borrelli, "Hiçbirimiz hastalığın gidişatından emin olamayız, bu hafta ne olacağını anlamak için önemli bir hafta" dedi.



Öte yandan, 2 bin 502 virüs vakasının bulunduğu ülkede artan ölüm ve vaka sayısının ardından sağlık makamlarının, salgının kontrol altına alınması amacıyla yeni bir karantina bölgesi oluşturabileceği ifade edildi. - ROMA

Kaynak: İHA