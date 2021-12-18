İtalya'da vincin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü

İtalya'nın Torino kentinde 7 katlı bir binadaki inşaatta kullanılan vincin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Torino kent merkezindeki Cenova Caddesi'nde 7 katlı bir binanın çatısı ve dış cephesindeki tadilat için kurulan vinç, sabah saatlerinde devrildi.

Olayda 3 vinç operatörü yaşamını yitirirken sokaktan geçen 2 kişi yaralandı.

Vincin devrilmesinden caddedeki araçlar da etkilendi, araçlarda maddi hasar oluştu.

İtalyan İtfaiyesi, bölgeyi güvenlik kordonu altına alarak kapattı.

İtfaiye komutanı Agatino Carrolo, ilk bulgularına göre vincin, kurulu olduğu tabanda bir çökme meydana gelmesiyle devrildiğini belirtti.

İtalya'da 2021'de yılbaşından ekim sonuna kadar olan dönemde iş kazalarında 1017 kişi hayatını kaybetti.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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