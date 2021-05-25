İtalya'da vakalar azaldı, tüm bölgeler düşük risk seviyesine indi
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İtalya'da vakalar azaldı, tüm bölgeler düşük risk seviyesine indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İtalya'da vakalar azaldı, tüm bölgeler düşük risk seviyesine indi İtalya'da Covid-19 vakalarının düşmesi ile tüm bölgelerin dün itibarıyla düşük risk seviyesine (sarı bölge) indiği açıklandı.

- İtalya'da vakalar azaldı, tüm bölgeler düşük risk seviyesine indi

ROMA - İtalya'da Covid-19 vakalarının düşmesi ile tüm bölgelerin dün itibarıyla düşük risk seviyesine (sarı bölge) indiği açıklandı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün son raporunun ardından 10-16 Mayıs haftasında korona virüsün (Covid-19) bulaşma endeksi Rt değerinin önceki ISS haftalık anketinde kaydedilen 0.86'dan 0.78'e düştüğünü açıkladı. Açıklamaya göre Rt değerinin 1'in altında olması salgının gerilediğini gösterirken, geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının azalması ile tüm bölgelerin dün itibarıyla düşük risk seviyesine (sarı bölge) indiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, söz konusu gelişmelerin geçtiğimiz haftalarda ivme kazanan aşılama kampanyasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

İtalya'da dün itibarıyla toplam vaka sayısı 4 milyon 194 bin 672'ye ulaşmış, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 125 bin 335 olmuştu. Aşılama kampanyasının başından bu yana 31 milyon 60 bin 70 doz Covid-19 aşısı uygulanan ülkede, 10 milyon 275 bin 622 kişiye aşının her iki dozu yapılmıştı.

İtalya'da vakalar azaldı, tüm bölgeler düşük risk seviyesine indi
İtalya'da vakalar azaldı, tüm bölgeler düşük risk seviyesine indi
İtalya'da vakalar azaldı, tüm bölgeler düşük risk seviyesine indi
İtalya'da vakalar azaldı, tüm bölgeler düşük risk seviyesine indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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