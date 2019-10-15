İtalya'da Türk futbolculara tepki: "Demiral, Çalhanoğlu ve Ünder'in sözleşmeleri feshedilsin"

İtalya'da Türk futbolculara tepki: "Demiral, Çalhanoğlu ve Ünder'in sözleşmeleri feshedilsin"

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Fransa maçının ardından İtalya gündeminde. Ancak İtalyanlar Demiral'ın başarılı performansını değil, asker selamı vermesini tartışıyor.

15.10.2019 17:12
İtalya'da Türk futbolculara tepki:

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Fransa maçının ardından İtalya gündeminde. Ancak İtalyanlar Demiral'ın başarılı performansını değil, asker selamı vermesini tartışıyor.


Sosyal medyada ülke gündeminin üst sıralarına çıkan #Demiralout etiketiyle paylaşılan mesajlarda Merih'in Torino ekibinden gönderilmesi isteniyor. Bazı futbolseverler Merih'in tavrının Juventus kulübünün etik kurallarıyla çeliştiğini öne sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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