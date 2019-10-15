İtalya'da Türk futbolculara tepki: "Demiral, Çalhanoğlu ve Ünder'in sözleşmeleri feshedilsin"
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Fransa maçının ardından İtalya gündeminde. Ancak İtalyanlar Demiral'ın başarılı performansını değil, asker selamı vermesini tartışıyor.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Fransa maçının ardından İtalya gündeminde. Ancak İtalyanlar Demiral'ın başarılı performansını değil, asker selamı vermesini tartışıyor.
Sosyal medyada ülke gündeminin üst sıralarına çıkan #Demiralout etiketiyle paylaşılan mesajlarda Merih'in Torino ekibinden gönderilmesi isteniyor. Bazı futbolseverler Merih'in tavrının Juventus kulübünün etik kurallarıyla çeliştiğini öne sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle