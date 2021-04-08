İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak için 'Covidsiz ada' planı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak için 'Covidsiz ada' planı

BBC - Haberler | Dünya
İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak için 'Covidsiz ada' planı

Koronavirüs salgını nedeniyle halen ülke çapında kapama tedbirlerinin uygulandığı İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak amacıyla "Covid'siz ada" planı gündemde.

1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek

Koronavirüs salgını nedeniyle halen ülke çapında kapama tedbirlerinin uygulandığı İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak amacıyla "Covidsiz ada" planı gündemde.

Turistik küçük adaların sakinlerinin, ülke genelindeki öncelikli kategori sıralamasından muaf tutularak bu ay sonunda aşılanması planlanıyor.

Bazı adaların belediye başkanları geçen ay, hükümetin pandeminin yönetimi için atadığı Covid özel komiserine bir mektup yazarak aşı kampanyasında küçük adalara öncelik verilmesini istemişti. Belediye başkanları, Yunanistan'ın bazı adalarında yaptığı gibi tüm sakinlerin hızla aşılanarak turizm sezonunda açılmalarının garanti edilmesini talep etmişti.

İtalyan basınındaki haberlere göre Covid Özel Komiseri General Francesco Figliuolo bu talebi kabul etti ve küçük adaların sakinlerinin bu ay içinde aşılanmasına onay verdi.

Turizm Bakanı Massimo Garavaglia da bu sabah "Covidsiz ada" planıyla ilgili bir soruya yanıt verirken "Yunanistan'ın çok sayıda küçük adası var, bu yüzden bu yolu seçti. Biz de aynısını yapabiliriz" dedi.

Bakan, İtalya'nın Cumhuriyet Bayramı olan 2 Haziran'ın turizm sektörünün açılacağı tarih olabileceğini de söyledi.

Ayrımcılık itirazı

İtalya'da daha önce Campania bölgesi yönetimi, bu bölgedeki Capri, Ischia, Procida gibi turistik adaların sakinlerine aşı önceliği tanınmasına izin vermişti. Ancak bu karar tartışmalara da yol açmış, ülke genelinde öncelikle yaşlıların ve riskli grupların aşılanması gerektiği ve bu adalara öncelik verilmesinin ayrımcılık teşkil ettiği gibi itirazlar gelmişti.





İtalya'da geçen Aralık ayında başlayan aşı kampanyasında öncelikli kategoriler yaşlılar ve sağlık çalışanları olarak belirlenmişti. Bölgeler arasında farklılıklar bulunsa da, ülke genelinde bugüne kadar yapılan 11,7 milyon doz aşının büyük kısmı 80 yaş üzerindekiler ve sağlık personeline yapıldı. Aşı kampanyasında öncelikli kategoriler arasında eğitim personeli ve silahlı kuvvetler mensupları da yer alıyor.

Ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise son bir günde 627 artarak 112 bini geçti. Toplam vaka sayısı da bir günde 13 binden fazla artışla 3.7 milyona ulaştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Can Bartu Ersun Yanal Yılmaz Vural Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak için 'Covidsiz ada' planı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:49:13. #1.14#
title