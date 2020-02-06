İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı
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İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

06.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:50
İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ndeki Lodi kentinde Milan-Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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