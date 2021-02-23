İtalya'da toprak kayması anı kamerada

İtalya'nın tatil kasabası Camogli'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle mezarlığın büyük bir kısmı yıkıldı. Toprak kayması ise görgü tanığı tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İtalya'nın Ligurya bölgesine bağlı Genova ilindeki Camogli kasabasında toprak kayması meydana geldi. İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saat ile 15: 00'te meydana gelen olayda, uçurumun tepesindeki mezarlığın toprak kayması nedeniyle çöktüğü, onlarca tabutun yıkılarak, suya sürüklendiği kaydedildi.

200 TABUT UÇURUMDAN SÜRÜKLENDİ

İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı, yaklaşık 200 uçurumdan aşağıya sürüklendiğini ve mezarlık alanında iki şapelin yıkıldığını kaydetti. Çok sayıda tabutu kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden, İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı, " Mezarlıkta oldukça fazla hasar var. Tespitlerimizi kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerine yer verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Mezarlıkta meydana gelen toprak kayması ise Dimitri Perini adlı görgü tanığı tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntüde uçurumun tepesindeki mezarlığın toprak kayması nedeniyle çöktüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı