İtalya'da toplanan bakanlar, Suriyelilerin güvenli dönüşü sağlanana dek ev sahibi ülkelere destek mesajı verdi

İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelen bakanlar, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarının ulaştırılmasının öneminin altını çizerek, Suriyelilerin evlerine gönüllü ve güvenli dönüşü sağlanana kadar ev sahibi ülkelere destek olunması konusunda anlaştı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelen bakanlar, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarının ulaştırılmasının öneminin altını çizerek, Suriyelilerin evlerine gönüllü ve güvenli dönüşü sağlanana kadar ev sahibi ülkelere destek olunması konusunda anlaştı.

İtalya'nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'i aşkın ülke ile uluslararası organizasyondan temsilcilerin hazır bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nın ardından yine Roma Fuar Merkezi'nde Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantısı düzenlendi.

Kabul edilen ortak bildiride toplantıya ABD, İtalya, Türkiye, Kanada, Mısır, Fransa, Almanya, Yunanistan, Irak, İrlanda, Japonya, Ürdün, Lübnan, Hollanda, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Birleşik Krallık Bakanları ve temsilcileri, Arap Birliği ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı ifade edildi.

Bildiride "(Yeterli alternatifi olmayan) BM sınır ötesi mekanizmasının sağlanması ve genişletilmesi de dahil olmak üzere muhtaç durumdaki Suriyeliler için hayat kurtaracak yardımların ve Kovid-19 ile mücadele desteğinin karşılanmasının kritik önemini vurguladık." denildi.

Geri dönüşlere de değinilen toplantının sonuç bildirisinde "Suriyeliler gönüllü ve BMMYK standartlarına uygun olarak güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönene kadar ev sahibi ülkelere desteğin sürdürülmesinin öneminin altını çizdik." ifadesi kullanıldı.

Bildiride siyasi çözümün yol haritası olan Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının öngördüğü ülke çapında acil ateşkese, yardımların engelsiz ve güvenli şekilde teslimine, Anayasa Komitesi'ne ve terörle mücadeleye verilen desteğin teyit edildiği belirtildi.

Bildiride ayrıca "Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne ve 2254 sayılı karara dayalı güvenilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşmak için aktif olarak çalışmaya devam etmeye kararlılığımızı teyit ettik." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin