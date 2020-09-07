İtalya'da temmuzda kafesinden kaçan ayı yakalandı
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İtalya'da temmuzda kafesinden kaçan ayı yakalandı

İtalya'nın kuzeyindeki Trento yakınlarında, temmuzda kafesinden ikinci kez kaçmayı başaran ayı "M49" yakalandı.

İtalya'da temmuzda kafesinden kaçan ayı yakalandı
07.09.2020 23:41 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:44

İtalya'nın kuzeyindeki Trento yakınlarında, temmuzda kafesinden ikinci kez kaçmayı başaran ayı "M49" yakalandı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, "Papillon" takma ismiyle de anılan "M49", bu sefer 42 gün süren firarının ardından Trentino'daki orman muhafızlarının tüp tuzaklama yöntemiyle yakalandı.

"M49"un yakalanması kamuoyunu ikiye böldü. Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu (Coldiretti), ayının yakalanmasıyla dağlarda yaşayanların rahat bir nefes alacağını, bölgede agresifliği kanıtlanmış ayıların tarım ürünlerinin yüzde 30'una zarar verdiğini belirtti.

Hayvan hakları savunucuları ise M49'un yakalanışını hayvana yönelik zulüm olarak niteledi, ayının insanlara karşı saldırganlık içinde olmadığını, bu nedenle Çevre Bakanı Sergio Costa'dan konuya müdahale etmesini isteyeceklerini belirtti.

M49 geçen yıl da kafesinden kaçmış, ilk firarının ardından kendisine uydudan takip edilmesini sağlayan verici takılmıştı. M49, 27 Temmuz'da Trento yakınlarındaki barınağında elektrikli bariyerleri kırarak kaçmıştı.

M49'un kaçmasının ardından bölge halkına tehlike oluşturabileceği endişesiyle yerel makamlar, ayının vurulmasına izin vermiş, Çevre Bakanı Costa ise "vur emri"ne karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA

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