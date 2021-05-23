İtalya'da teleferik kazası: 9 ölü
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İtalya'da teleferik kazası: 9 ölü

İtalya'da teleferik kazası: 9 ölü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İtalya'nın kuzeyindeki Verbania kentinde teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyindeki Verbania kentinde teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. 

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde bulunan Verbania kentinde 11 kişiyi taşıyan teleferik, düştü. Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattındaki kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi. İtalya medyası kazada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya'nın itfaiye ve kurtarma hizmeti kurumu Vigili de Fuoco'nun paylaşımında ise kazanın meydana geldiği bölgeye ambulans helikopter sevk edildiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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