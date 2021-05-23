İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü
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İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü İtalya'nın Piedmont bölgesinde bir teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü

ROMA - İtalya'nın Piedmont bölgesinde bir teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya'nın Piedmont bölgesinde Stresa-Mottarone hattına yakın bir noktada 11 kişinin bulunduğu bir teleferiğin kablosunun kopması nedeniyle düştüğü belirtildi. Olayın ardından bölgeye hava ambulansı sevk edildi. İtalyan kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralı iki çocuğun hava ambulansıyla Torino'daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü
İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü
İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü
İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İtalya'da teleferik kabini düştü: 9 ölü
İtalya'da teleferik kabini düştü: 9 ölü
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