İtalya'da tarım sektöründe çalışan düzensiz göçmenlerden eylem
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İtalya'da tarım sektöründe çalışan düzensiz göçmenlerden eylem

İtalya'nın güney bölgelerinde tarım işçisi olarak çalışan çok sayıda düzensiz göçmen, yasal hakların tanınarak düzenli statüye geçirilmeleri için iş bırakma eylemi yaptı.

İtalya'da tarım sektöründe çalışan düzensiz göçmenlerden eylem
21.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:55

İtalya'nın güney bölgelerinde tarım işçisi olarak çalışan çok sayıda düzensiz göçmen, yasal hakların tanınarak düzenli statüye geçirilmeleri için iş bırakma eylemi yaptı.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, hükümetin belli şartlarla tarım sektöründe çalışan düzensiz göçmenler için bazı haklar öngören "yeniden başlatma" kararnamesi göçmenlerce protesto edildi.

Sendikalar Birliğinin (USB) çağrısıyla başta ülkenin güneydoğusundaki Foggia kenti olmak üzere pek çok yerde göçmenler dün akşamdan itibaren iş bıraktı ve bugün tarlalara meyve-sebze toplamaya gitmedi.

Son kararnamede tarım sektöründeki düzensiz göçmen işçilerin haklarının tanınacağı belirtilse de USB'ye göre, düzenli statüye geçmek için gerek maddi, gerekse düzensiz işçi ve ayrıca işverende aranan şartlar nedeniyle çok az kişi bundan faydalanabilecek ve çoğunluk uygulamanın dışında kalacak.

USB yetkilisi Aboubakar Soumahoro, İtalyanlara bugün markete gitmemeleri ve kendilerine destek olmaları çağrısı yaparken, "Conte çizmeni giy ve bizi dinlemeye gel" diyerek Başbakan Giuseppe Conte'ye seslendi.

Sendikacı Soumahoro, hükümetin emekçilerin taleplerine karşı daha fazla sağır kalması halinde daha çok grev olacağını belirterek, "Eğer bizi bunu yapmaya zorlarlarsa, topraklı kirli botlarımızla Meclise gideceğiz." dedi.

Sendikacı, İtalya'da bulunan yabancıların düzenli statüye geçmeleri ve başta sağlık olmak üzere tüm haklara sahip olmaları gerektiğini belirtti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, ülkede tarım işçisi olarak çalışan 200 bin kadar düzensiz göçmen olduğu kaydedildi.

Tarım Bakanı gözyaşlarını tutamamıştı

Conte liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Mayıs'ta Kovid-19'un vurduğu ekonomiyi canlandırmak için "yeniden başlatma" adını verdiği 55 milyarlık yeni teşvik paketini onaylamıştı. Paket, tarım sektöründe çalışan düzensiz göçmenler için de oturum izni sağlanması gibi bazı haklar öngörüyor.

Paketin açıklandığı basın toplantısında Tarım Bakanı Teresa Bellanova, sektörde çalışan düzensiz göçmenlerden bahsederken gözyaşlarına hakim olamamış ve "Bugünden itibaren görünmez olanlar, daha görünür olacak. Sömürülenlerin de çalışma izini olacak." demişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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