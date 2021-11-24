İtalya'da taksiciler genel greve giderek meydanlara indi

İtalya'da taksiciler, hükümetin hazırladığı, sektörlerini rekabete ve çok uluslu şirketlere açmayı öngören yasa tasarısını protesto için genel greve gitti.

Hükümetin yeni düzenlemesini protesto için ülke genelinde greve giden taksiciler, başkent Roma'da yürüdü.

Ülkenin dört bir yanından gelerek başkentin işlek meydanlarından Repubblica'da toplanan binlerce taksici, buradan Venedik Meydanı'na kadar yürüdü. Taksicilerin protestosuna farklı sendikalar da destek verdi.

Taksiciler, telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber ile Başbakan Mario Draghi aleyhinde slogan attı.

Yürüyüşte göstericiler, sık sık ses bombası atıp renkli dumanlar çıkaran meşaleler yaktı.

Protestocu taksicilerin, Venedik Meydanı'nın dışına çıkmaması için polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve set çektiği görüldü.

Taksiciler, Kovid-19 salgınının sektörlerini olumsuz etkilediği bir dönemde hükümetin, sektörü rekabete açmayı hedeflemesinin kendileri için darbe olduğunu savundu.

Protestoya katılan Romalı taksici Pino da "Bugün, hükümetin taksilere rekabet getiren yasa tasarısını geri çekmesini istemek için toplandık. Biz bu yasa tasarısının adil olmadığını düşünüyor ve yaptığımız bu işin kamu hizmeti olduğuna inanıyoruz." dedi.

Pino, salgın nedeniyle işlerinin halen tam olarak toparlanmadığını belirterek, "İşler tam olarak açılmış değil, çünkü turizm tam olarak toparlamadı. Şu an vakalar yeniden artıyor, muhtemelen yine sıkıntı yaşayabiliriz." diye konuştu.