İtalya'da 'Süper Mario' lakaplı Başbakan Draghi, bugün yemin ederek göreve başlayacak
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İtalya'da 'Süper Mario' lakaplı Başbakan Draghi, bugün yemin ederek göreve başlayacak

13.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:53
İtalya'da 'Süper Mario' lakaplı Başbakan Draghi, bugün yemin ederek göreve başlayacak

İtalya'da 'Süper Mario' video oyundaki baş karakterle anılan Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, hükümeti kurdu.

İtalya'da 'Süper Mario' video oyundaki baş karakterle anılan Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, hükümeti kurdu. Draghi ve kabinesinin, bugün yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

İtalya'da geçen ay bir önceki yönetimin çöküşünün ardından önde gelen siyasi partilerin neredeyse tamamının desteğini alan Maria Draghi, İtalya Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra yönetime gelecek kabinesini açıklamıştı. Draghi ve kabinesinin bugün yemin etmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgınının en çok hasar verdiği ülkelerden biri olan İtalya, on yıllardır en kötü ekonomik krizini yaşadığı ve Draghi'nin Avrupa Birliği'nin en üst görevlerinde deneyime sahip bir ekonomist ve İtalya Merkez Bankası'nın eski yöneticisi olarak ekonomiyi kalkındırması bekleniyor.'SÜPER MARİO' LAKABI NERDEN GELİYOR?

Eski Başbakan Matteo Renzi İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Mario Draghi, Avrupa'yı kurtaran İtalyan'dı ve bence İtalya'yı kurtarabilecek Avrupalı ??oldu" ifadelerini kullandı. 2012 yılında Euro bölgesi krizinin zirvesinde Avrupa Merkez Bankası başkanı olarak krizin seyrini değiştiren bir konuşma yaptı ve Avrupa Merkez Bankası'nın "Euro'yu korumak için ne gerekiyorsa yapılacak. İnanın bana bu yeterli" sözü verdi. Bu ve izleyen politikalar, İtalya dahil borçlu Euro bölgesi üyelerinin borçlanma maliyetlerinde sürekli bir düşüşe yol açtı ve ona "Süper Mario" lakabını kazandırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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