İtalya'da şubattan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmayanlar oluşturuyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Şubat - 21 Temmuz'da kaydedilen ölümlerin, yaklaşık yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmamış kişilerin oluşturduğu belirtildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Şubat - 21 Temmuz'da kaydedilen ölümlerin, yaklaşık yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmamış kişilerin oluşturduğu belirtildi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) söz konusu dönemi kapsayan Kovid-19 ölümlerine ilişkin raporunda, hayatını kaybeden 35 bin 776 kişiden sadece 423'ünün aşılaması tamamlanan kişiler olduğu, bunun da yüzde 1,2'lik orana denk geldiği kaydedildi.

ISS'nin analizinde, aşılama döngüsü tamamlananlarda ölümlerin 80 yaş üstü kişilerde olduğu belirtildi. Bu grupta birden fazla patolojik rahatsızlık görüldüğü, özellikle akut solunum yetmezliğinin bu rahatsızlıklar arasında başı çektiği ifade edildi.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 66 milyon 469 bin 852 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 31 milyon 1312, aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı ise yüzde 57,40 oldu.

İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onay verdiği çift doz uygulanan Pfizer/Biontech, AstraZeneca, Moderna ile tek doz uygulanan Johnson & Johnson aşıları yapılıyor.

Bu arada, İtalya'da hükümetin, ülke genelinde özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve daha önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan itibaren zorunlu hale getirmesi, Roma başta olmak üzere pek çok kentte protesto ediliyor.

Öte yandan, bazı bölgelerde "Yeşil Geçiş" belgesi zorunluluğunun kısa süre sonra devreye girecek olması sebebiyle aşı randevularına talebin yüzde 200'lere varan artış gösterdiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin