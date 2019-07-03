İtalya'da Stromboli Yanardağı faaliyete geçti: 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın güneyinde Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı aktif hale geldi. Yanardağ çevresinde yürüyüşe çıkan bir turistse yaşamını yitirdi.

İtalyan haber ajansı ANSA tarafından, Stromboli Yanardağı'nda şiddetli patlamaların meydana geldiği ve volkan kraterinden iki şeritte akan lavların çevredeki ağaçları yakarak yangına sebep olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle