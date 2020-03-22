İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durduruluyor
Başbakan Giuseppe Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya" olduklarını belirterek stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetlerinin durdurulacağını söyledi.
22.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:45
Başbakan Giuseppe Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya" olduklarını belirterek stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetlerinin durdurulacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com