İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durduruluyor Başbakan Giuseppe Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya" olduklarını belirterek stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetlerinin durdurulacağını söyledi.

Başbakan Giuseppe Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya" olduklarını belirterek stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetlerinin durdurulacağını söyledi. Kaynak: Dunya.com