İtalya'da sosyal mesafeyi "sivil yardımcılar" denetleyecek
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İtalya'da sosyal mesafeyi "sivil yardımcılar" denetleyecek

İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga yaşanmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamaya yönelik 60 bin "sivil yardımcı" görevlendirecek.

İtalya'da sosyal mesafeyi
25.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:37

İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga yaşanmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamaya yönelik 60 bin "sivil yardımcı" görevlendirecek.

Salgının Avrupa'da ilk ve ciddi etkilediği ülkelerden olan İtalya'da, hükümetin sosyal mesafeyi korumak için gönüllülük esasına dayanan sivil yardımcı görevlendirme kararı, tartışma konusu oldu.

Sıkı karantina tedbirlerinin 18 Mayıs'ta büyük ölçüde esnetilmesinin ardından ilk hafta sonunda kentlerdeki toplanma alanlarında yaşanan yoğunluk ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının görülmesi hükümeti harekete geçirdi.

Bölgelerden sorumlu Bakan Francesco Boccia'nın gündeme getirdiği, İtalyan Belediyeler Birliğinin (ANCI) kabul ettiği öneriye göre, 60 bin kişiden oluşacak gönüllüler, önemli toplanma yerlerinde sosyal mesafe şartları konusunda halka ve güvenlik güçlerine yardımcı olacak.

Sivil Savunma Kurumunun koordine edeceği 60 bin kişi, 18 yaşından büyük, halihazırda işsiz ve devlet yardımı alan kişilerden oluşacak ve hükümetin ilan ettiği acil durum süresi sona erinceye dek görev yapacak.

Hükümet otoriterleşme eğilimi göstermekle suçlanıyor

Hükümetin bu kararı, kamuoyunda da tartışma konusu oldu.

Twitter'da "sivil yardımcılar" en çok kullanılan etiket olurken, bu başlık altında yapılan yorumlarda hükümet, otoriterleşme eğilimi göstermekle suçlandı.

Muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) Partisi lideri Giorgia Meloni, "hükümetin, bireysel özgürlükleri kısıtlanmasına yardımcı olmak için yetkili bir milis gücü kurduğunu ve işi abarttığını" savundu.

İktidarın küçük ortaklarından Italia Viva Partisi lideri Matteo Renzi de bu fikri "çılgınlık" olarak niteledi.

Sivil yardımcıların ceza kesme yetkisi olmayacak

Bakan Boccia ise gelen eleştiriler sonrası yaptığı açıklamada, sivil yardımcıların ceza kesmesi ya da yaptırım uygulaması gibi yetkilerinin olmayacağını kaydetti.

ANCI Başkanı ve aynı zamanda Bari Belediye Başkanı Antonio Decaro da içinden geçtikleri bu karmaşık aşamada virüsle yaşama konusunda toplumlarına gönüllüler aracılığıyla yardımcı olmak istediklerini belirtti.

İtalya'da 4 Mayıs'ta "virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak anılan "2. Aşama"ya geçilirken, salgın eğrisindeki düşüşün de etkisiyle 18 Mayıs'ta önlemler büyük ölçüde gevşetilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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