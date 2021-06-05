İtalya'da son 24 saatte yaklaşık 600 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama kampanyasında son 24 saatte 598 bin 510 kişi aşılandı.

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama kampanyasında son 24 saatte 598 bin 510 kişi aşılandı.

Başbakanlığın açıkladığı verilere göre, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 37 milyon 272 bin 104 oldu. Aşılananların 12 milyon 804 bin 704'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Ülkede dün uygulanan 598 bin 510 doz aşı, aşılama kampanyasının başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük sayı oldu.

Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Figliuolo, yaptığı açıklamada, aşılaması tamamlanmış nüfus açısından Avrupa Birliği ülkeleri arasında Almanya'dan sonra ikinci sırada olan ülkesinin, İspanya ve Fransa'nın önünde yer aldığını belirtti.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında ülkede son 24 saatte yapılan 238 bin 632 testte 2 bin 436 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 230 bin 153'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 195 bin 369'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 788'e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 57 artarak 126 bin 472'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 200 artışla 3 milyon 908 bin 312'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin