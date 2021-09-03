İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi öldü

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 296 bin 394 testte 6 bin 735 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 559 bin 970'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 137 bin 25 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 artarak 129 bin 410'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 544 artışla 4 milyon 293 bin 535'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 78 milyon 628 bin 398 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 372 bin 227 oldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) açıkladığı haftalık değerlendirme raporunda 11-24 Ağustos döneminde virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) 0,97'ye gerilediği belirtildi.

ISS raporunda ayrıca, ülke genelinde son 45 günde görülen vakalarda yüzde 88 ile Kovid-19'un daha bulaşıcı türlerinden "Delta varyantı"na rastlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Millionaire Concept, İtalya'da düzenlenen 'Rise From The Ashes' global etkinliğinin partneri oldu
Millionaire Concept, İtalya'da düzenlenen "Rise From The Ashes" global etkinliğinin partneri oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Haluk Levent Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Marcao Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 22:07:42. #1.15#

title