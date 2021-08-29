İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişi öldü
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişi öldü

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 223 bin 86 testte 5 bin 959 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 530 bin 246'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 141 bin 47'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 525'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 37 artarak 129 bin 93'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 4 bin 298 artışla 4 milyon 260 bin 106'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 77 milyon 97 bin 678 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 428 bin 982 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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