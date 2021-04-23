İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 342 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 342 artarak 118 bin 699 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 342 artarak 118 bin 699 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 315 bin 700 testte 14 bin 761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 935 bin 703'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 465 bin 543'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 979'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 342 artarak, 118 bin 699'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 69 artışla 3 milyon 351 bin 461'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 16 milyon 829 bin 814 oldu. Aşılananların 4 milyon 963 bin 281'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), salgının gidişatına dair yayınladığı haftalık raporunda, virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) 12-18 Nisan haftasında 0,81'e kadar gerilediği, vaka sayısındaki düşüş eğiliminin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin