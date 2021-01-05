İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 649 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 649 kişi hayatını kaybetti

05.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:46
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 649 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 76 bin 329 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 76 bin 329 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 135 bin 106 testte 15 bin 378 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 181 bin 619'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 569 bin 161'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 569'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 649 artarak, 76 bin 329'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 23 artışla 1 milyon 536 bin 129'a ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne kadar aşı olanların sayısı 182 bin 442 oldu.

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hükümet, iş ve acil sağlık gerekçesi haricinde ülke içinde seyahat kısıtlamasını uzatmaya hazırlanıyor. Buna göre hükümet, 7 Ocak'ta sona erecek sıkı tedbirlerden bölgelerarası seyahati 15 Ocak'a kadar uzatacak, hafta sonunda restoran ve barlar kapalı kalmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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