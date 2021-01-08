İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 620 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 620 kişi hayatını kaybetti

08.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:20
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 620 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 620 artarak, 77 bin 911 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 620 artarak, 77 bin 911 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 533 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 570 bin 389'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 620 artarak, 77 bin 911 oldu.

İyileşenlerin sayısı da 17 bin 575 artışla 1 milyon 589 bin 590'a ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bu sabah son güncellenen verilere göre, 413 bin 121 kişi aşılandı.

5 bölge orta-yüksek riskli kategoriye alındı

Salgında vaka sayısının, Noel ve yılbaşı tatil döneminde artmaması için ülke genelinde topyekun sıkı tedbirlerin uygulandığı İtalya'da, 11 Ocak'tan itibaren yine bölgesel tedbirlere geçilecek.

İlk kez geçen kasımda uygulanan stratejiye göre, virüsün yayılma hızı ve hastane kapasitelerine göre bölgeler risk ve tedbirler bakımından 3'e ayrılacak. Sarı (orta riskli), turuncu (orta-yüksek) ve kırmızı (yüksek riskli) olmak üzere 3 risk kategorisinde bölgelerde salgının gidişatı değerlendirilecek. Son olarak, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 21 idari bölgeden 5 bölgenin turuncu, diğerlerinin ise sarı renkte kalacağını açıkladı.

Speranza, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalabriya, Sicilya, Lombardiya, Veneto ve Emilia Romagna bölgelerini turuncu kategoriye alan bir kararname imzaladım." ifadesini kullandı.

Turuncu kategorideki bölgelerde seyahat kısıtlaması uygulanacak, restoran, bar, kafeler ise sadece paket servis için açık olabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlker Başbuğ Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç İrem Derici Demet Özdemir
Spor Can Bartu Metin Oktay Samet Aybaba Gökhan Gönül Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 620 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 21:34:26. #1.14#
title