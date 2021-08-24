İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 60 kişi öldü.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 60 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 266 bin 246 testte 6 bin 76 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 494 bin 857'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 135 bin 325 olarak kaydedildi.

Yoğun bakımdakilerin sayısı da 504'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 artarak 128 bin 855'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 248 artışla 4 milyon 230 bin 677'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 75 milyon 739 bin 948 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 600 bin 703 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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