İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 551 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 551 artarak 105 bin 879'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 335 bin 189 testte, 18 bin 765 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 419 bin 616'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 560 bin 654'e geriledi. Buna karşın yoğun bakımdakilerin sayısı ise 3 bin 546'ya çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 551 artarak 105 bin 879'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 601 artışla 2 milyon 753 bin 83'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 8 milyon 112 bin 882 oldu. Aşılananların 2 milyon 582 bin 560'ı ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin