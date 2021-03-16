İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 502 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 502 kişi hayatını kaybetti

16.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:25
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 502 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 502 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 502 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 369 bin 375 testte 20 bin 396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda toplam vaka sayısı 3 milyon 258 bin 770'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 536 bin 115'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 256'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 502 artarak 103 bin 1'e çıktı. Günlük ölü sayısı 26 Ocak'tan (541) bu yana ilk kez 500 eşiğinin üzerinde kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 116 artışla 2 milyon 619 bin 654'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 883 bin 378 oldu. Aşılananların 2 milyon 70 bin 825'ini ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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