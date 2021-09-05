İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 49 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 315 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 315 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 259 bin 756 testte 5 bin 315 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 571 bin 440'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 136 bin 702 olarak kaydedildi. Yoğun bakımdakilerin sayısı 572 oldu.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 artarak 129 bin 515'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 602 artışla 4 milyon 305 bin 223'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 18 bin 787 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 613 bin 441 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin