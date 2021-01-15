İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti

15.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:04
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 477 artarak 81 bin 325 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 477 artarak 81 bin 325 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 146 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 352 bin 423'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 558 bin 68'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 522'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 477 artarak 81 bin 325'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 18 bin 979 artışla 1 milyon 713 bin 30'a ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne dek aşılananların sayısı 1 milyon 2 bin 44 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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