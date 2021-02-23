İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti

23.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:59
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 356 artarak 96 bin 348 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 356 artarak 96 bin 348 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 303 bin 850 testte 13 bin 314 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 832 bin 162'ye ulaştı.

Ülkede, bugün itibarıyla 387 bin 948 aktif Kovid-19 hastası bulunduğu açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, dünden bugüne 356 artarak 96 bin 348'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 898 artışla 2 milyon 347 bin 866'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 647 bin 651 oldu. Aşılananların 1 milyon 338 bin 877'sinin, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, başkent Roma'da bir ortaokulda bir kişide Kovid-19'un Brezilya'da görülen daha bulaşıcı türüne rastlanması sebebiyle okulda eğitime 5 gün ara verildi.

Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki Brescia kentinde de yeni vaka sayılarının Kovid-19'un daha bulaşıcı türlerinin etkisiyle hızla yükselince Lombardiya Bölge Yönetimi, Brescia ve çevre beldeleri turuncu ile yüksek risk kategorisine almaya karar verdi. Böylece, bölgede yayılımın önüne geçmek için serbest dolaşımı kısıtlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Özge Özder Mustafa Ceceli
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İntihar Göztepe Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 20:02:23. #1.16#
title