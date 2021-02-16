İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 336 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, dünden bugüne 336 artarak 94 bin 171 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, dünden bugüne 336 artarak 94 bin 171 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 274 bin 19 testte, 10 bin 386 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 739 bin 591'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 393 bin 686'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 336 artarak 94 bin 171'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 444 artışla 2 milyon 251 bin 734'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 3 milyonu geçti. Bugün itibarıyla 3 milyon 108 bin 400 kişi aşılanırken, bunların 1 milyon 294 bin 352'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin