İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti

01.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:52
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 329 artarak 88 bin 845 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 329 artarak 88 bin 845 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 925 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 560 bin 957'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 447 bin 589'a geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 329 artarak 88 bin 845'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 13 bin 975 artarak 2 milyon 24 bin 523'e çıktı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 991 bin 701 oldu. Bunların 648 bin 640'ının ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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